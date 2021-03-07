ختام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البحيرة

أعلن محمود طلحة مرسي وكيل وزارة الصحة في البحيرة، ختام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، عقب الوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم حتى 5 سنوات، ضمن جهود الدولة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.وأشار إلى أنه تم تطعيم ١٠٩٨٥٠٤ أطفال خلال أعمال الحملة القومية بنسبة ٩٩.٤% من إجمالي المستهدف ١١٠٥٦٥٦ طفلا، معربا عن امتنانه لاشادة الوزارة بالجهد المبذول وتقديرها للطب الوقائي وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة.ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى كل من شارك في الحملة وساهم في إنجاحها من الفرق الثابتة والمتحركة والمشرفين.