2199 إصابة و19 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 2199 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة - في بيان اليوم - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 475 ألفا و70 حالة، تعافى منها 443 ألفا و152 حالة، بينما توفى 8713 حالة، موضحة أنه يتواجد بالمستشفيات 1447 حالة، منها 314 حالة في العناية المركزة.وأضافت أن إجمالي متلقى لقاح كورونا بلغ 802 ألف و973 حالة، لافتا إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: (بورغنلاند 91، وكارينثيا 101، والنمسا السفلى 560، والنمسا العليا 338، وسالزبورغ 145، وستيريا 262، وتيرول 81، وفورارلبرغ 22، والعاصمة فيينا 599 حالة).