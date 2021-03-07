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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافـظ المنوفية يتابع تطوير شوارع حي غرب

الأحد 07/مارس/2021 - 10:06 م
جولة محافـظ المنوفية
جولة محافـظ المنوفية
ولاء القاضى
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أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمدينة شبين الكوم، تابع خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المستهدف تطويرها ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة بنطاق حي غرب بشبين الكوم، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، والمستشار الهندسي للمحافظة ونواب رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير (رصف – إنترلوك) بشارع درب فاضل بحي غرب شبين الكوم، موجهًا بضرورة تكثيف الأعمال وبذل مزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وفق الخطة الزمنية المحددة، كما تابع المحافظ الأعمال التجهيزية لرصف شارع فتحي غريب المتفرع من شارع دنشواي، وكذا عدد من الشوارع الأخرى المستهدف تطويرها بالعزبة الغربية.

وشدد على ضرورة توحيد نمط الأرصفة بكافة أعمال التطوير للشوارع المستهدف تطويرها بنطاق المحافظة ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة لرفع كفاءتها والنهوض بها.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة من شارع القرط (منطقة مصنع الكوكاكولا) بالعزبة الغربية بشبين الكوم، حيث تابع الأعمال التجهيزية لتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع المستهدف تطويرها وهي شارع المنشاوي، سرور، معوض، مشددًا بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

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