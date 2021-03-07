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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5826 إصابة و112 وفاة بكورونا فى إندونيسيا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:27 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 5 آلاف و826 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و112 حالة وفاة.

وأفادت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة "كوفيد-19" في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و379 ألفا و662 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 37 ألفا و266 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا ليصل إلى مليون و194 ألفا و656 شخصا بعد تعافي 5 آلاف و146 شخصا اليوم، فيما لا يزال هناك 147 ألفا و740 حالة نشطة تخضع للعلاج، وفقا لفرقة العمل.

كما ذكرت فرقة العمل أنه تم حتى اليوم تطعيم مليونين و888 ألفا و757 شخص ضد فيروس كورونا في إطار حملة التطعيم الوطنية في البلاد، بزيادة قدرها 336 ألفا و492 شخصا عن يوم أمس السبت.

يُشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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