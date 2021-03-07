صحيفة أمريكية: بايدن يعتزم الضغط على الكونجرس بشأن قانون حقوق التصويت

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيدعو الكونجرس للضغط لاستعادة أجزاء من قانون حقوق التصويت الذي ألغته المحكمة العليا في عام 2013.ونقلت الصحيفة مقتطفات من تصريحات معدة مسبقا سيدلي بها "بايدن"، اليوم الأحد، في حفل الإفطار الذي يقام إحياء للذكرى السنوية للأحد الدامي، جاء فيها: "في عام 2013، أفرغت المحكمة العليا الأمريكية قانون حقوق التصويت من محتواه، معتبرة أن الزمن قد تغير وأن التمييز الصارخ بين الناخبين أمر نادر، على عكس الاعتداء الذي كان يحدث على الأرض".وأشارت الصحيفة إلى أن "بايدن" سيشيد أيضا بإقبال الناخبين غير المسبوق في انتخابات عام 2020، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وسيدين أعمال الشغب المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترامب،والتي وقعت في السادس من يناير الماضي بمبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" في محاولة لإلغاء النتائج والتشريعات المقترحة في الولايات لتقييد التصويت.وستأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الذكرى السنوية الـ56 للأحد الدامي، الذي شهد إطلاق جنود ولاية ألاباما الغاز المسيل للدموع وقيامهم بضرب متظاهرين مطالبين بالحقوق المدنية في مسيرة سليمة على جسر إدموند بيتوس في عام 1965، بحسب الصحيفة.وأُطلق على الإجراء الذي يهدف لاستعادة قانون حقوق التصويت اسم زعيم حركة الحقوق المدنية الذي رحل العام الماضي النائب الديمقراطي جون لويس، والذي أصيب بكسور في الجمجمة في تلك الأحداث، ووقع الرئيس الأمريكي آنذاك ليندون جونسون على قانون حقوق التصويت في أغسطس من العام نفسه.وذكرت الصحيفة، أنه من المقرر أيضًا أن يتخذ بايدن اليوم إجراءً تنفيذيًا بشأن حقوق التصويت، من شأنه أن يقلل من العراقيل التي تواجهها- في عملية التصويت- فئات مثل الأمريكيين الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الخدمة العسكرية والناخبين في الخارج.