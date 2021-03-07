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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

8 حالات للحصول على إجازة استثنائية بأجر.. والتنظيم والإدارة يوضح الفئات مستحقة تخفيض ساعات العمل

الأحد 07/مارس/2021 - 07:29 م
التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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بدأ عدد من القطاعات الحيوية بالدولة مؤخرًا استدعاء قوة العمل تدريجيًا وإلغاء الإجازات الاستثنائية مع تراجع حدة الموجة الثانى من فيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتهم قطاعى التعليم والصحة.
ومع عدول بعض الجهات عن قرار تخفيض أعداد العمالة المتواجدة بمقار العمل وإلغاء الإجازات الاستثنائية، أثيرت العديد من التساؤلات حول حالات تخفيض أيام وساعات عمل موظفى الدولة وضوابط ذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

شروط الإجازات مدفوعة الأجر

وفى هذا الصدد، أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية يلزم الموظف العام بألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة وبحد أقصى 42 ساعة، موضحًا أن القانون حدد حالات استثنائية يسرى عليها تخفيض ساعات العمل الرسمية أو الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل وهى:
يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر عوضًا عن عمله خلال أيام العطلات الرسمية المحدده بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يجوز للموظف الانقطاع عن العمل لأسباب لا إرادية لمدة لا تتجاوز يومين متصلين أو 7 أيام تفرقة دون خصم من الأجر.
يجيز القانون حصول الموظف على رصيد إجازته الاعتيادية السنوية دون أن يؤثر ذلك على كامل الأجر المستحق، ويتراوح الرصيد بين 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة و30 يوم لمن أمضى عشر سنوات و45 يوم لمن تجاوز سن الخمسين وذوى الإعاقة.
يستحق الموظف إجازة مرضية مدفوعة الأجر عن الثلاثة أشهر الأولى فقط.
تستحق الموظفة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى.
يستحق الموظف المصاب إصابة عمل إجازة بأجر كامل للمدة التى يحددها المجلس الطبى.
تستحق الموظفة إجازة وضع مدفوعة الأجر حتى وإن توفى مولودها.

حالات تخفيض ساعات العمل

تخفض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميًا للموظف ذى الإعاقة ومن يرعى أحد أقاربه من ذوى الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

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كما تخفض ساعات العمل للموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

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