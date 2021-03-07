إحالة 50 طبيبًا وممرضًا للتحقيق بمركز الدلنجات الطبي في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية.وفي السياق، زار المحاسب مجدي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات يرافقة العاملين رقسم الرقابة والمتابعة المركز الطبي قبل التوقيع صباح اليوم لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمركز الطبي ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطباء والتمربض والفنيين لخدمة المواطنين كما قام قسم الرقابة والمتابعة بعمل تقرير وتلاحظ غياب ٥٠ طبيب وتمريض وفنيين وإداريين دون سند قانوني.وأكد رئيس المركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين وغير الملتزمين في عملهم، حيث تم التأكيد على أنه لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنة والنصف.