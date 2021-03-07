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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 25 محضرًا تموينيًا بحملات على المخابز بالعدوة في المنيا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:09 م
حملة تموينية
حملة تموينية
المنيا ـ على حسين
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شنت إدارة تموين مركز العدوة شمال محافظة المنيا بالتعاون مع التفتيش الإداري بالوحدة المحلية حملة رقابية وتفتيشية على المخابز والأسواق؛ لضبط الأسعار والأسواق تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 25 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة.

وقال اللواء محمد محمود عزت رئيس مركز ومدينة العدوة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة والمرور اليومي والرقابة على الأسعار والمخابز وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والمرور فقد تم اليوم تشكيل لجنة برئاسة عاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري ضمت محمد معبد وهاني رضا وجمال سعيد مفتشي الرقابة التموينية بإدارة تموين العدوة، مرت على المخابز البلدية بدائرة المركز وأسفرت عن تحرير 25 محضرا منهم 16 محضر نقص وزن ما بين 18 جراما لـ8 جرامات في الرغيف الواحد و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضري تبديد (4 شكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو) ومحضر تجميع دقيق لعدد 2 شكارة زنة 50 كليو جراما.

وأكد رئيس المركز علي تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والحالة التموينية والمرور على المخابز البلدية لإنتاج خبز مطابق للمواصفات والوزن القانوني والمرور على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بدائرة المركز، وضبط أي مخالفات وتحرير محاضر بشأنها وعدم التهاون ضد أي مخالفة.

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