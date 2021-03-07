مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين حادثًا إرهابيًا في الصومال

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إدانته بشدة جراء الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المطاعم في مقديشو، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 10 أشخاص.وقدم رئيس المفوضية- في بيان اليوم- خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.وشدد رئيس المفوضية مجددًا على أن الاتحاد الإفريقي لا يزال ملتزمًا بالعمل مع حكومة وشعب الصومال لزيادة توطيد السلام والأمن في البلاد.كما دعا رئيس المفوضية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب لقوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال لتعزيز المكاسب الأمنية في البلاد.يذكر أن أكثر من 10 اشخاص قتلوا مساء الجمعة الماضية إثر انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو.