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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعتزم إرسال 75 ألف جرعة كوفاكسين لزيمبابوى

الأحد 07/مارس/2021 - 06:16 م
كوفاكسين
كوفاكسين
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قالت السفارة الهندية في العاصمة الزيمبابوية هراري إن حكومة نيودلهي بصدد الانتهاء من شحن 75 ألف جرعة من لقاح "كوفاكسين" لتعزيز برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، ما يجعل زيمبابوي أول دولة إفريقية تسمح باستخدام اللقاح.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بين نائب الرئيس الزيمبابوي ووزير الصحة ورعاية الطفل كونستانتينو تشيوينجا والسفير الهندي في زيمبابوي فيجاي خاندوجا.

وأعرب تشيوينجا عن ثقته في فاعلية اللقاح، وحث المواطنين على تلقي اللقاح، واصفًا إياه بأنه أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس.
وقال إنه إذا لم يتم السيطرة على الفيروس فإنه يتحور، وستعاني منه الدولة لفترة طويلة وستفقد العديد من الأرواح.
يشار إلى أن زيمبابوي تلقت بالفعل 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من الصين، وتتوقع الحصول على المزيد من اللقاحات من الهند وروسيا ودول أخرى، وسوف يتم إعطاء اللقاح مجانًا وعلى أساس تطوعي.

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