صيانة خطوط الصرف وإصلاح هبوط أرضي بـ3 مدن في كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة الإشغالات وإصلاح خطوط الصرف الصحي وهبوط أرضي، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملات على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة لتشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.وتابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أعمال صيانة وإصلاح خط مواسير قطر 6 بوصة بقرية أبو عيسى التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التعليمية وانتظام الامتحانات، فضلًا عن متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرية الورق.كما أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي حل مشكلة هبوط في خط انحدار صرف صحي قطر 15 بوصة بطول 12 مترا، أمام مدرسة الصنايع، والواقع على مسار شارع الأهرام، مما تسبب في انسداد الخط، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال التطهير والإصلاح لأخطار الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة منها "طريق عمر أبو العز حتى كوبرى المدير، شارع الدرب الوسطاني، الكشلة، شارع المدرسة الفكرية، شارع المدينة المنورة، شارع النهضة دحروج"، بالإضافة الي متابعة أعمال التكاسى على الترعة بطريق دسوق - سد خميس، بنطاق الوحدة المحلية لقرية شباس الملح من أمام قرية كفر السودان على قطاعين، بطول ١٠٠م تقريبًا، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بكفرالشيخ.كما تابعت رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة بالقرى بقرى "محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات ومسح وتمهيد الشوارع.. بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية.كما تفقد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتشديد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وتابع أعمال التعقيم قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية حفاظًا علي سلامة الطلاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع بقايا مياه الأمطار والمياه الجوفية بالقرى، وتابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال وقف أعمال بناء مغسلة سيارات بقرية الكوم الأحمر التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، ورمى طبقة خرسانية والتعدي على حرم الطريق العام.