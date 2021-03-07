11 دولة تنضم لقائمة الصادرات المصرية من الألومنيوم

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات الألومنيوم ومصنوعاته خلال يناير الماضي بنحو 40%.وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات سجلت 64 مليون دولار، مقابل 46 مليون دولار في يناير 2020.وأفاد التقرير، حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه تم تصدير الألومنيوم المصري إلى نحو 42 دولة، منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الشهر من العام الماضي جاءت كالتالي: "البرازيل- بلجيكا- إندونيسيا- اليابان- هونج كونج- اتحاد ماليزيا ملايو سابقا- أوغندا-بيرو- جيبوتي- غانا- ملاوي".