مدحت صالح يطرح «وردي» ثالث أغنيات ألبومه الجديد «يتقال»

طرح المطرب مدحت صالح ثالث أغنيات ألبومه الجديد "يتقال" بعنوان "وردي"، عبر "يوتيوب".الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى محمد شفيق.وكان مدحت صالح طرح من قبل أغنيتن الأولى "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان، وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتي قلبي" كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.وألبوم الفنان مدحت صالح الجديد "يتقال" يضم 15 أغنية يتم طرحهم بشكل متتابع، وتعاون "صالح" في الألبوم مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين لتقديم أشكال موسيقية مختلفة.