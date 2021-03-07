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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تؤكد اكتشاف أول إصابة بسلالة جنوب إفريقيا من كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:18 م
كورونا في سلوفاكيا
كورونا في سلوفاكيا
وكالات
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أكدت سلوفاكيا، اليوم الأحد، اكتشاف أول سبع حالات إصابة بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية نقلًا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة زوزانا إلياسوفا.

وتم تحديد الإصابة بسلالة جنوب إفريقيا لدى أشخاص سافروا مؤخرًا إلى الخارج وآخرين لم يسافروا.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة السلوفاكية، سجلت الدولة الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر5 مليون نسمة في المتوسط 2400 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا في الأيام السبعة الماضية، من أجل تخفيف بعض العبء عن نظام الرعاية الصحية، لجأت سلوفاكيا إلى جيرانها في الاتحاد الأوروبي طلبًا للمساعدة. وتم بالفعل نقل أول مرضى للعناية المركزة إلى مستشفيات في بولندا وألمانيا.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إيجور ماتوفيتش: إن سلوفاكيا تلقت اليوم الأحد أيضا 15 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا هدية من فرنسا.

وصف "ماتوفيتش" هدية اللقاحات بأنها "بادرة صداقة عظيمة تجاه سلوفاكيا"، وفقا لوكالة "تاسر".

وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغنية إلى التبرع بنسبة تتراوح بين 4% و5% من مخزونها من اللقاحات للدول الأخرى التي تحتاجها في أسرع وقت ممكن.

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