رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ننشر أبرز 10 دول صدّرت إليها مصر مواد بناء

الأحد 07/مارس/2021 - 05:37 م
مواد البناء
مواد البناء
دعاء أبو العزم
طباعة
كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن حصر لـ أعلى 10 دول صدّرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته.

واحتلت الإمارات قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذه القيمة، مقارنة بشهر يناير من 2020 والذي بلغ 219 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط.

وقال التقرير إن السعودية احتلت المرتبة الخامسة من قائمة أعلى الدول تصديرا وحققت قيمة تصديرية بلغت 24 مليون دولار بنمو 7%، يليها أسبانيا فى المرتبة السادسة بقيمة 21 مليون دولار ونمو نسبته 48%، ويليها السودان 16 مليون دولار ونمو بلغ 87%، والبرازيل 16 مليون دولار ونمو 1839% بعد أن كانت 1 دولار فقط فى يناير 2020.

كما جاءت تركيا فى المرتبة التاسعة بقيمة 16مليون دولار ونمو 27%، واحتلت ليبيا المرتبة العاشرة بنحو 14 مليون دولار ونمو 2%.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس

استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021