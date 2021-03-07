ننشر أبرز 10 دول صدّرت إليها مصر مواد بناء

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن حصر لـ أعلى 10 دول صدّرت مصر إليها سلع مواد البناء بمختلف قطاعاته.واحتلت الإمارات قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107 ملايين دولار، وتراجعت هذه القيمة، مقارنة بشهر يناير من 2020 والذي بلغ 219 مليون دولار.وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 44 مليون دولار بنمو 22% عن العام السابق عليه، وكندا بقيمة 30 مليون دولار فى تراجع نحو 59% عن يناير 2020، واستراليا بقيمة 28 مليون دولار بنمو كبير بلغت قيمته 3847%، حيث بلغت الصادرات اليها فى يناير 2020 نحو 706 ألف دولار فقط.وقال التقرير إن السعودية احتلت المرتبة الخامسة من قائمة أعلى الدول تصديرا وحققت قيمة تصديرية بلغت 24 مليون دولار بنمو 7%، يليها أسبانيا فى المرتبة السادسة بقيمة 21 مليون دولار ونمو نسبته 48%، ويليها السودان 16 مليون دولار ونمو بلغ 87%، والبرازيل 16 مليون دولار ونمو 1839% بعد أن كانت 1 دولار فقط فى يناير 2020.كما جاءت تركيا فى المرتبة التاسعة بقيمة 16مليون دولار ونمو 27%، واحتلت ليبيا المرتبة العاشرة بنحو 14 مليون دولار ونمو 2%.