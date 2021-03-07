تأجيل مسلسل عمرو دياب مع «نتفليكس»

أعلن النجم الكبير عمرو دياب مؤخرًا تعاونه مع شركة نتفليكس العالمية، على إنتاج عمل درامي يتناول قصة حياتية لنجم في عالم الغناء في إطار اجتماعي.وعلمت "الدستور" من مصدر قريب من صناع العمل أن المسلسل تم تأجيله لفترة ليست بالبعيدة، نظرًا لانتشار جائحة كورونا، كما أن تحضيرات العمل قد توقفت هذه الفترة أيضًا.العمل سيتكون من 9 إلى 15 حلقة، ومدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة، وجارٍ اختيار بطلته التي ستقف أمام الهضبة.