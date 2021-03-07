رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعود إلى نيويورك لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض

الأحد 07/مارس/2021 - 06:29 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك اليوم الأحد، لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقالت مصادر إن زعيم شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" سيعود جوا إلى نيويورك، تلك المدينة الملقبة باسم "التفاحة الكبيرة"، وسيمكث بها حتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المتحدث باسم ترامب "جاسون ميلر" رفض الكشف عن الغرض من زيارة الرئيس السابق.

قال ميلر: "آسف أن أكون أسطوانة مشروخة هنا، لكن ليس لدى أي معلومات إضافية بشأن هذا".

ولا يزال ترامب يحتفظ بمنزله الفخم في برج ترامب بحي مانهاتن، على الرغم أنه غير مقره الرسمي إلى ولاية فلوريدا عام 2019.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

تردد قنوات ايجي بست EGY best

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
المزيد

الثقافة

«التعليم عن بُعد.. الإيجابيات والسلبيات» فى ندوة بالأعلى للثقافة

قريبًا.. صدور طبعة مصرية من رواية «جرما الترجمان»

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى