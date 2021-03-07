«الصحة» تستعين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة» لتلقى لقاح كورونا

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة عن أن الوزارة ستستعين بقاعدة البيانات التي شكّلتها أثناء مبادرة 100 مليون صحة لحصر المواطنين فوق 60 عامًا والمصابين بأمراض مزمنة؛ لمعرفة عدد المواطنين المستحقين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال المصدر إن الوزارة شكلت قاعدة بيانات كبيرة خلال تلك المبادرة، والتي ستساهم في حصر أعداد المستحقين للحصول على اللقاح.بدأت وزارة الصحة في تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين أجروا عمليات قلب مفتوح ومرضى الكلى.