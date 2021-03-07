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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس تصوير «قصر النيل» لـ دينا الشربيني

الأحد 07/مارس/2021 - 06:22 م
دينا الشربيني في
دينا الشربيني في قصر النيل
محمد مجدي
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اقتربت الفنانة دينا الشربيني من الانتهاء من تصوير نصف حلقات مسلسلها الجديد "قصر النيل"، والذي ستطل من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.

وعلمت "الدستور" أن العمل يتم تصويره في منطقة قصر النيل، وتحديدًا عدد من الشوارع والشقق السكانية هناك، وبالإضافة إلى التصوير في منطقة السادس من أكتوبر.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق والإثارة وتثير تخمينات حولها، حيث من المتوقع أن يناقش قضية اجتماعية تتناول مشكلة لفتاة تجسد شخصيتها الشربيني، وتحاول الخروج من المشاكل التي وقعت فيها.

مسلسل «قصر النيل» بطولة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وعمر السعيد وصلاح عبدالله وصبري فواز وأحمد خالد صالح وأحمد مجدي ومريم الخشت ونادين فرج، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي.

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