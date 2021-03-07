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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات رسمية تطارد مقاهي الخليج بسبب مشروبات «مراضع الأطفال»

الأحد 07/مارس/2021 - 08:02 م
مراضع الأطفال
مراضع الأطفال
نيفين أشرف
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ظاهرة غريبة أثارت جدلًا واسعًا لدى عددًا من دول الخليج ودفعت حكومات هذه الدول لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيالها، حيث عملت العديد من المقاهي الخليجية على تقديم مشروباتها في "زجاجات الأطفال" أو كما يطلق عليها "مراضع الأطفال"، الأمر الذي أثار استهجان بعض المواطنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج، مجموعة من الصور تظهر تقديم المشروبات للزبائن في مطاعم ومقاهي خليجية داخل الزجاجات المخصصة للأطفال.

فيما شرعت الجهات الحكومية في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة غير المعتادة والتي اعتبرتها منافية للقيم المجتمعية بالدول العربية، فضلًا عن الأضرار الصحية الخطيرة التي قد تنجم عن هذا السلوك لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

- الإمارات
في الإمارات، وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" المقاهي، بمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، بعد أن تبين بأن رواد المقاهي هم من يقوموا بجلب المراضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات ما قد يكون سببًا في انتشار فيروس كوفيد 19.

ووفقًا لبيان الإمارات، اتخذت فرق التفتيش باقتصادية دبي، الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسميًا، مؤكدة أنه سيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثًا عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.

ودعت "اقتصادية دبي" في بيانها، المستهلكين بالإبلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر تطبيق مستهلك دبي.

- سلطنة عمان
وفي السياق ذاته، تعاملت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عمان، مع أحد المقاهي في محافظة البريمي بعد ورود العديد من البلاغات عليه لتقديمه المشروبات الباردة بالزجاجات المخصصة لشرب الحليب الخاصة بالأطفال، معبرين عن استيائهم من هذه العادة الدخيلة على عادات المجتمع العماني.

ووفقًا لبيان الهيئة العمانية، باشرت الإدارة فورًا بالإجراءات الكفيلة بمنع تداولها بموجب المادة (21) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة"، وكذلك ما جاء في نص المادة (26) من لائحته التنفيذية والتي تنص على أن "يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة".

ودعت الهيئة في بيانها، أصحاب الأعمال إلى الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع العماني الأصيلة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها.

- البحرين
وفي مملكة البحرين، حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، معتبرة هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل.

كما طالب النائب البحريني، أحمد الأنصاري، الحكومة البحرينية، باتخاذ إجراءات فورية وسريعة لمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، مؤكدًا أن هذه الظواهر دخيلة على المجتمع البحريني المحافظ، إضافة إلى أن هذا النوع من تقديم المشروبات يتسبب في أضرار صحية لاسيما في ظل العمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأيام" البحرينية، قال النائب أحمد الانصاري، إن هذه الظواهر دخيلة ومرفوضة من جميع المواطنين ويجب التصدي لها فورًا وعدم الانجرار لها والتساهل معها تحت أي مبرر، مؤكدًا أن هذه الظواهر التي يروج لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ.

وأشار الأنصاري، إلى أنه يدرس حاليًا اتخاذ إجراء سريع عبر الأدوات النيابية من خلال تقديم مقترح بصفة مستعجلة لاتخاذ إجراءات لمنع هذا العمل الغريب.

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