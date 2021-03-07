«الصحة» تطلق موقع حجز لقاح كورونا باللغة الإنجليزية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق نسخة باللغة الإنجليزية لموقع تسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا لتمكين الأجانب المقيمين فى مصر من الحصول على اللقاح.وقالت الوزارة إنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا http:www.egcovac.mohp.gov.eg، لافتة إلى أنه سيتم توفير آليات للرد على الأجانب باللغة الانجليزية من خلال الخط الساخن 15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، وتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.ويختار المواطن المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات (العاملين فى القطاع الطبى، الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).