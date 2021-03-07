الليثى يكشف موعد عرض مسلسل «قارئة الفنجان»

روج الفنان محمود الليثي لمسلسله الجديد "قارئة الفنجان"، والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.ونشر الليثي بوستر العمل معلنًا عن موعد عرضه:"مسلسل قارئة الفنجان ابتداءً من ١٢ مارس المقبل"، حيث ظهر وهو على البوستر التشويقي بشكل منفرد.ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم أحمد فهمي، باسم مغنية، ورد الخال، روان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب.