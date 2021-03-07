إيهاب سعيد: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك الإنترنت

قال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمكاتب الاتصالات إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت الثابت في السوق بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية، تصل دوريًا على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن 3 مرات شهريًا تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة بعد تعدد شكاوي المستخدمين من ضياع ونفاذ الباقات قبل موعد التجديد وقد يضطر المستخدم شحن الباقة أكثر من مرة.وأكد سعيد، لـ"الدستور"، أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت يصل حاليًا 10 ملايين مشترك بنهاية فبراير الماضي بعد نمو معدل المشتركين بنسبة تتراوح بين ٣٠-٣٥% بسبب إقبال من المواطنين على خدمات الإنترنت المنزلي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.أشار سعيد إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف سبل راحة المواطنين، حيث أصبح لزاميًا على شركات المحمول والإنترنت إعلام المشتركين بأي خصم من أرصدتهم وإرسال رسائل نصية تعرفهم أول بأول كل ما يحدث على باقتهم.أضاف أنه يحق للمشترك التقدم بشكوى لاسترداد أي أموال تم خصمها من رصيده دون علمه، وقام الجهاز خلال 6 أشهر برد 1.5 مليون جنيه للمستخدمين بعد إثبات أحقيتهم فيها.