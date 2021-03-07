الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني الذي يعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى في 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكل المركبات.وناشدت وزارة الداخلية مالكى المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى؛ تجنبًا للمساءلة القانونية عقب انتهاء المهلة المقررة.وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكّن مالكي المركبات بكل أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً؛ تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط، إضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.