استفتاء بسويسرا يؤيد حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

تعتزم سويسرا حظر ارتداء النقاب البرقع، وهو الزى الذى يغطي الجسم بالكامل وترتديه بعض النساء المسلمات في الأماكن العامة، وكذلك الأغطية الأخرى التى تخفى كامل الوجه، بعد أن أظهر استفتاء أغلبية مؤيدة للحظر.وأبدى أكثر من 52% ممن صوتوا في الاستفتاء تأييدهم لذلك الحظر.وبحلول بعد ظهر اليوم الأحد، وافق 19 كانتونا (تقسيم إداري) من أصل 22 كانتونا على الحظر، من بين 26 كانتونا في المجموع.وتعني النتيجة أنه يجب أن يُدرج الحظر الآن في الدستور وسيُطبق في المطاعم والمتاجر والعامة.