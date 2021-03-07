14.8 ألف إصابة بكورونا فى بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا 14 ألفا و855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد "كوفيد- 19" خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و781 ألفا و345 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الأحد- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفا و159 حالة، عقب تسجيل 247 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه تم إعطاء 3 ملايين و951 ألفا و104 جرعات من اللقاحات المضادة للفيروس حتى الآن في مختلف أرجاء بولندا.