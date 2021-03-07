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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يعلن مواجهته للصين وكورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:16 م
البنتاجون
البنتاجون
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تصدرت مكافحة وباء "كوفيد-19" ومواجهة الصين، مذكرة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين الخاصة بأولويات وزارته خلال الفترة المقبلة، والتي تم توزيعها اليوم على جميع فروع وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون.

وذكرت "مجلة القوات الجوية" الأمريكية في عددها الأخير أن وزير الدفاع تعهد بمواصلة العمل على مواجهة أعداء الولايات المتحدة في الداخل والخارج قائلًا: "التزم بالتأكيد أن الوزارة ستطور العناصر، والأولويات، وأغراض المهام لمواصلة الدفاع عن البلاد والتصدي لأعدائها الأجانب والمحليين"، مؤكدًا: "أن ذلك يستلزم ترتيب أولوياتنا وقدراتنا وفق أنماط التهديدات المتغيرة والديناميكية".

وقسمت مذكرة وزارة الدفاع تلك الأولويات إلى ثلاث: أولها الدفاع عن الأمة الأمريكية، وثانيتها الاهتمام بأفراد القوات المسلحة تدريبًا وتعليمًا وتأهيلًا، وأخيرًا إدراك النجاح عبر تبني نهج فريق العمل.

وعلى صعيد أولويات الدفاع عن البلاد، سلط وزير الدفاع الأمريكي الضوء على أهمية أن يتم القضاء على وباء كوفيد-19، ووصف الصين بأنها تمثل تحديًا ملحًا، ولم يكتف بذلك بل استعرض بقية التهديدات المستحدثة والقائمة التي تواجه الولايات المتحدة مؤكدًا أنه مع حرص بلاده على التعاطي مع التنافس المتسارع الذي تشكله الصين، فإن واشنطن تبقى على أهبة الاستعداد للرد والردع بكفاءة وفعالية على أي تهديدات تصدر من دول سواء من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، والعمل على إبطال أي تهديدات من كيانات عابرة للدول ترد من تنظيمات متطرفة مثل تلك التي تعمل في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب ووسط آسيا.

وأكد أوستين أن وزارته ستواصل الاحتفاظ بقوة ردع موثوقة ضد أي تهديدات مستحدثة ومتطورة، واعدًا بـ"إعادة تشكيل حجم مهام القوات في أرجاء العالم على نحو متناسب وبصورة شفافة ومسؤولة".

وإلى جانب مواجهة التهديدات، تحدث وزير الدفاع الأميركي في مذكرته عن تطوير وتحديث وزارته بالسرعة والكيفية التي تتناسب وطبيعة التهديدات المتغيرة والمستمرة، كما أورد خطط وزارته لمواجهة مخاطر التغير المناخي وأزماته التي تؤثر على مهام القوات المسلحة الأمريكية وخططه وقدراته.

واتساقا مع رؤية الرئيس بايدن، يشدد أوستن أن البنتاجون سيعمل على وضع المناخ كأحد الأولويات الأمنية القومية، وسيتم إدراج تقييمات مخاطر المناخ ضمن التدريبات العسكرية وأنظمة المحاكاة، فضلا عن السعي إلى تقليص الانبعاثات الكربونية قدر المستطاع.

وعلى صعيد ثاني أولويات البنتاجون، يؤكد أوستن أن العناية بعناصر القوات المسلحة سيتضمن العمل على تنمية المهارات، وتعزيز الجاهزية والمرونة، وإعلاء قيم القيادة المسؤولة، مشددًا على أن الوزارة لن تألو جهدًا في توفير الحماية لصحة وأمن الأفراد وعائلاتهم علاوة على المدنيين العاملين بالوزارة.

وتتناول مذكرة وزير الدفاع ثالث أولويات الوزارة مؤكدة أنها تنصب على إدراك النجاح عبر تعزيز العمل بروح الفريق مع الحلفاء والشركاء، خصوصًا في مواجهة التحديات المتشابكة القادمة عبر الحدود، مبينًا أن "النجاح سيعتمد على مدى العمل بشكل وثيق مع أصدقائنا حول العالم لضمان تحقيق مصالحنا المشتركة وإعلاء قيمنا المشتركة."

وينتقل إلى الشراكة في الداخل قائلًا "لحماية الولايات المتحدة فإن الأمر يتطلب الأداء كفريق عمل على المستويات كافة." وعلاوة على ذلك يستلزم الأمر الدبلوماسية التي تمثل الوسيلة الأولى للتحاور مع العالم بوصفها أولى أدوات وخيارات الأمن القومي.

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