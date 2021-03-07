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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش النيجيري يعيد نشر 120 جنرالًا لمواجهة هجمات بوكو حرام

الأحد 07/مارس/2021 - 05:16 م
الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
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أعاد الجيش النيجيري نشر 204 ضباط من بينهم 120 جنرالًا إلى تشكيلات جديدة في جميع أنحاء البلاد؛ لمواجهة هجمات الجماعة الإرهابية المسلحة بوكو حرام.
وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد يريما إنه تم تنفيذ عمليات إعادة الانتشار وسط تزايد حالات هجمات الجماعة الإرهابية على تشكيلات الجيش في المنطقة الشمالية الشرقي، حيث شمل النشر 68 لواءًا و52 عميدًا و31 عقيدًا وتسعة مقدمين و25 رائدًا و13 قائدًا وخمسة ملازمين.

وأكد أن عمليات إعادة الانتشار الجديدة، تتضمن ضباط أركان رئيسيين جدد لقيادة ضباط العموم وقادة المؤسسات ثلاثية الخدمات ومراكز تدريب الجيش، بهدف إعادة تنظيم الخدمة من أجل الأداء الأمثل في مواجهة هجمات بوكو حرام.

ومن المتوقع أن تصبح التعيينات الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من 10 مارس الجاري.

ومن ناحية أخرى، نفى الجيش النيجيري تقريرًا صدر مؤخرًا يزعم أن 12 ضابطًا و89 جنديا مطلوبين لفرارهم من القتال ضد بوكو حرام في ولاية بورنو، وقال يريما إن مزاعم فرار الجنود من الخدمة بعد هجمات بوكو حرام على معسكراتهم عارية عن الصحة.

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