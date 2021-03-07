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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لخلافات زوجية.. تايوانية تلقى بنفسها من الطابق الرابع في أكتوبر

الأحد 07/مارس/2021 - 06:11 م
انتحار
انتحار
ندى حمدي
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أقدمت سيدة تايوانية على التخلّص من حياتها حيث ألقت بنفسها من الطابق الثالث في أكتوبر، بسبب خلافات مع زوجها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول جثة سيدة أجنبية الجنسية مصابة بكسور بأنحاء متفرقة بالجسم وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث ثان أكتوبر وتبين العثور على جثة سيدة أجنبية وشرحت تحريات العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن السيدة تحمل الجنسية التايوانية ومتزوجة من كهربائي مصري وأنجبت منه طفلة عمرها عام ونشبت بينهما عدة خلافات ما دفعها لإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وأكدت التحريات، برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث حيث إن الزوحة عقب خلاف مع زوجها وقفت أعلى الشرفة وألقت بنفسها لتسقط جثة هامدة.

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