التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال جوي بالحسكة للقضاء على قيادي بـ«داعش»

نفذ التحالف الدولي بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" عملية إنزال جوي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بهدف القضاء على قيادي رفيع في تنظيم "داعش" الإرهابي.وأكد الإعلام الحربي المركزي السوري، اليوم الأحد، أن عملية الإنزال نفذت في قرية عب التين بريف الحسكة الجنوبي، وأسفرت عن تصفية القيادي الداعشي صباح الإبراهيم، المعروف أيضا بـ"أبو أسامة الإبراهيم"، وهو يحمل الجنسية العراقية وكان يترأس ما يسمى بـ"ولاية البادية" وكان ينشط في صفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق منذ تأسيسه عام 2014.