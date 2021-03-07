هاني سلامة يكشف لوك شخصيته في «بين السما والأرض»

كشف الفنان هاني سلامة عن شكل شخصيته في مسلسل "بين السما والأرض"، والذي يقوم ببطولته ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.ونشر هاني سلامة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة أظهرت الشكل الذي سيظهر به واسم الشخصية أيضًا وعلق: "د. حميد سراج الدين #بين_السماء_والأرض".مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: "هاني سلامة، درة، أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نورهان، محمد لطفي، نجلاء بدر، محمد ثروت"، ومن إنتاج: سينرجي، سيناريو وحوار: إسلام حافظ، وإخراج: محمد جمال العدل.والمسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني وهو مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.