هاني سلامة يكشف لوك شخصيته في «بين السما والأرض»
الأحد 07/مارس/2021 - 06:25 م
حسين الجنديطباعة
كشف الفنان هاني سلامة عن شكل شخصيته في مسلسل "بين السما والأرض"، والذي يقوم ببطولته ويعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.
ونشر هاني سلامة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة أظهرت الشكل الذي سيظهر به واسم الشخصية أيضًا وعلق: "د. حميد سراج الدين #بين_السماء_والأرض".
مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: "هاني سلامة، درة، أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نورهان، محمد لطفي، نجلاء بدر، محمد ثروت"، ومن إنتاج: سينرجي، سيناريو وحوار: إسلام حافظ، وإخراج: محمد جمال العدل.
والمسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني وهو مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.
ونشر هاني سلامة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورة أظهرت الشكل الذي سيظهر به واسم الشخصية أيضًا وعلق: "د. حميد سراج الدين #بين_السماء_والأرض".
مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة عدد كبير من النجوم منهم: "هاني سلامة، درة، أحمد بدير، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نورهان، محمد لطفي، نجلاء بدر، محمد ثروت"، ومن إنتاج: سينرجي، سيناريو وحوار: إسلام حافظ، وإخراج: محمد جمال العدل.
والمسلسل سيتم عرضه في الموسم الرمضاني وهو مكون من 15 حلقة فقط، ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.