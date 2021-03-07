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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الجيزة التجارية» تدرس سبل التعاون مع اليمن

الأحد 07/مارس/2021 - 05:11 م
الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة
دعاء أبو العزم
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عقدت الغرفة التجارية بالجيزة الأحد، اجتماعًا مع مجلس الأعمال اليمني برئاسة محمد المجاهد والملحق التجاري بالسفارة اليمنية بالقاهرة أيمن زمام، لبحث سبل التعاون بين الغرفة والمجلس خلال الفترة القادمة.

وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الاجتماع تناول بحث زيادة التعاون بين منتسبي الغرفة ومجلس الأعمال اليمني من خلال تلبية احتياجات السوق اليمني، مضيفًا أن الاجتماع تناول بحث إقامة معرض مشترك بين الغرفة التجارية والمجلس لإقامة معارض مشتركة في البلدين قبل رمضان.

أضاف إمبابي في بيان للغرفة للوفد اليمني أن الفرص الاستثمارية متنوعة في مصر خلال الفترة الحالية خاصة في ظل وجود جالية يمنية كبيرة في القاهرة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى المجالات المتوفرة بمحافظة الجيزة هى الصناعية والزراعية والسياحية لما للمحافظة من امتداد وتنوع وكثافة سكانية 10 ملايين نسمة مع أكثر من 250 ألف منشأة استثمارية مختلفة.

من جانبه، اقترح محمد المجاهد، رئيس مجلس الأعمال اليمني على الغرفة التجارية بالجيزة، تأسيس شعبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في الغرفة التجارية، الأمر الذي سيكون له مردود فعلي لتسهيل الإشكاليات والصعوبات، كما أثنى على التسهيلات والرعاية التي تمنحها مصر لأبناء اليمن المقيمين والزائرين برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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