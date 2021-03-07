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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ضبط أسلحة وذخائر في القضارف

الأحد 07/مارس/2021 - 05:11 م
أسلحة
أسلحة
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ضبطت شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف (في شرق السودان) كمية من الأسلحة والذخائر في محلية "القلابات الغربية"، كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، كما أوقفت أفراد العصابة القائمة على عملية التهريب.

وأكد الفريق الركن عبد الله البشير نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب - خلال تفقده اليوم الأحد المضبوطات برئاسة الفرقة الثانية مشاة - حرص الاستخبارات العسكرية والجيش على بسط الأمن والتصدي لكل الانفلاتات الأمنية ومراقبة الشريط الحدودي.

وقال إن المنطقة العسكرية الشرقية تسعى لوضع يدها على كل الأنشطة والأعمال الخارجة عن القانون للحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

وشملت المضبوطات 3990 طلقة مدفع جرنوف، إلى جانب 18243 طلقة كلاشنكوف و53 خزنة كلاشنكوف و24 طبنجة، و38 بندقية كلاشنكوف، وأكثر من 40 قنبلة يدوية.

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