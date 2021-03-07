خبير: التعاون بين القطاعين العام والخاص ينمّي موارد الدولة

أشاد محمد رأفت، الخبير الاقتصادي بتوجه شركات قطاع الأعمال العام نحو مشاركة القطاع الخاص من أجل تحسين منظومة الإدارة بالشركات الحكومية.أضاف رأفت، لـ«الدستور»، أن القطاع الخاص أحد عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر كونه يتمتع بخبرات كبيرة وتجارب ناجحة ولديه منظومة إدارية وتسويقية جيدة تتواكب مع الشركات العالمية، مؤكدًا ضرورة تبادل تلك الخبرات والتجارب بين القطاعين العام والخاص.أشار إلى أن مزايا التعاون بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص التي تسهم في تشجيع الاستثمار المشترك وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، والاستفادة من التجارب الإنتاجية، ما يسهم في تحسين جودة المنتج الحكومي، فضلًا عن وجود مصادر تمويل والتوسع في رأس المال بالشركات.