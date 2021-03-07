صحة الأقصر: نواصل حملة التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر: إننا نواصل حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.وأضاف في تصريحات صحفية له، "أننا نتبع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، ونلتزم بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات".وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن النظام الإلكتروني يتلقى عددًا محددًا يوميًا من المواطنين لتجنب الازدحام بين المواطنين.وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة من وزيرة الصحة دكتور هالة زائد فى كل مستشفى هناك مكتب مخصص لتسجيل كافة البيانات للمواطنين غير القادرين على التعامل مع الإنترنت، لافتًا إلى أن هناك عيادة مختصة بمتابعة المواطنين الحاصلين على التطعيم للتواصل معهم فى حالة ظهور أي أعراض جانبية.