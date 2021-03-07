رسالة إلى إيران.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعاون جوي مع أمريكا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعاون عسكري جديد مع القوات الجوية الأمريكية.ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لطائرات أمريكية وإسرائيلية، قائلًا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «مقاتلات الجيش الإسرائيلي من طراز F-15 رافقت قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52 في سماء إسرائيل».وأكد الجيش الإسرائيلي، في تغريدة، أن تلك الرحلة هي مستوى آخر في التعاون الاستراتيجي مع القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على أمن أجواء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.ووصلت القاذفات إلى المنطقة على ارتفاع 25 ألف قدم، ورافقتها طائرات مقاتلة بريطانية من طراز «يوروفايتر تايفون» تابعة لسلاح الجو الملكي، وحلقت من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص.وفي حوالي الساعة السابعة صباحًا، دخلت قاذفات من طراز B-52 المجال الجوي لإسرائيل، ومع عودة الطائرات الحربية البريطانية، كانت ترافقها طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.ويعد ذلك الإعلان بمثابة رسالة إلى إيران، بأن التعاون بين تل أبيب وواشنطن مستمر، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعدادها العودة لمفاوضات الملف النووي مع إيران، وهو ما ترفضه إسرائيل.