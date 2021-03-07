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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثلاثاء.. انطلاق أعمال حوارات القمة العالمية للحكومات بالإمارات

الأحد 07/مارس/2021 - 05:02 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
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تنطلق بعد غد الثلاثاء أعمال حوارات القمة العالمية للحكومات التي تنظمها مؤسسة القمة العالمية للحكومات على مدى يومين، بمشاركة قادة ومتحدثين عالميين ونخبة من الخبراء والمتخصصين وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم؛ لبحث أبرز الاتجاهات العالمية الجديدة ومشاركة الرؤى والأفكار الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات في مواجهة التحديات المستقبلية، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "حوارات القمة العالمية للحكومات" التي تعقد افتراضيًا ستناقش أبرز التوجهات المستقبلية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، وسبل تعزيز دور الحكومات في تطوير حلول مبتكرة وفعالة لمختلف التحديات، خاصة في ظل الظروف التي أفرزها استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بما يمكن الحكومات من تجاوز آثار الجائحة، ويدعم جهودها لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

وتركز جلسات "حوارات القمة العالمية للحكومات" على سبل تعزيز التعاون العالمي ضمن محور "التحالف وتضافر الجهود في ظل الأزمات"، في جلسة رئيسية بعنوان "هل سيتوفر اللقاح لجميع سكان العالم في 2021؟"، حث تستضيف ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وهنرييتا فوري المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة "اليونيسيف"، وباسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، والدكتور ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا.

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