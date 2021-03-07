إصلاح ٣ أعطال بخطوط المياه في المنيا

أصلحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كسر ثلاث خطوط لمياه الشرب بمنطقة أرض سلطان بحي شمال المدينة، وتمت السيطرة على الأعطال والمياه المتسربة منها، كما ضبطت الوحدة المحلية أعمال تعديل بناء بالمخالفة للترخيص فقامت بإيقافهما وتحويلهما للنيابة العامة.وقال محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا: إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية والحي نجحوا في إصلاح 3 كسور بخطوط المياه بشارعي طه حسين والسلام بمنطقة أرض سلطان، وتمت السيطرة على المياه المتسربة نتيجة الكسور الثلاث وإعادة ضخ المياه مرة آخرى.وأضاف رئيس الحي أنه أثناء المرور بالحي تلاحظ وجود أعمال مخالفة عبارة عن عمل تعديل دون الحصول على تراخيص لحالتين الأولى كانت بشارع طه حسين والثانية بشارع عبدالمنعم الغربي أمام مجمع المحاكم، وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على المعدات وتحويل المخالفين للنيابة.وأكد رئيس الحي استمرار أعمال النظافة بنطاق حي شمال المدينة بشارعي الحرية ورمسيس، وتم رفع جميع نقاط التجمع، مؤكدًا أن العمل يتم متابعته بصفة مستمرة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لحي شمال المدينة.