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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لجنة تحكيم جائزة التصوير بمؤسسة فاروق حسني تختار الفائزين

الأحد 07/مارس/2021 - 05:00 م
لجنة تحكيم جائزة
لجنة تحكيم جائزة التصوير بمؤسسة فاروق حسني
جمال عاشور
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اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني الدورة الثانية لعام ٢٠٢١، اليوم، للتصويت على الأعمال الفنية المقدمة.

التصويت تم طبقًا لمعايير التقييم الآتية: (الفكرة الإبداعية- الإضاءة -التكوين الجمالي-جودة الطباعة والإخراج الجمالي).

تقدم للمسابقة عدد ٢٣١ متسابق من ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنية، تنقسم إلى٥٠ خمسون ألف جنيه الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي:
- الفنان أيمن لطفى
- الفنان عماد عبد الهادي
- الفنان جلال المسرى

وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية بمجرد الانتهاء من أعمال الفرز والتصويت، ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

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