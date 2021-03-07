الأردن يدين التصعيد الخطير من الحوثي ضد السعودية

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، التصعيد الخطير والمستمر من قبل مليشيات الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بعدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفة لحل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.وشدد على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا موقف المملكة الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.