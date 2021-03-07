لصوص يسرقون 157 مليون روبل من خزائن بنوك في روسيا

تبحث الشرطة في العاصمة الروسية موسكو عن لصوص سرقوا أموالًا وحليًا من خزائن مصرفية.وذكرت وسائل إعلام عديدة اليوم الأحد، استنادًا إلى جهات التحقيق- أن إجمالي ما تمت سرقته مؤخرًا تُقَدَّر قيمته بـ157 مليون روبل (1.7 مليون يورو).وتابعت أن نحو نصف هذا المبلغ يخص رئيس بنك موسكو الائتماني، وأضافت أن اللصوص فتحوا العديد من الخزائن.من جانبها، ذكرت محطة راديو "إيكو موسكفي" أن مثل هذه السرقات تكررت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن أموالًا ومجوهرات بقيمة تزيد على 3.3 مليون يورو تمت سرقتها من خزائن في فبراير الماضي وحده.وتفترض الشرطة أن هناك عصابة تقف وراء مثل هذه الجرائم.