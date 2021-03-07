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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي سنتريس بالمنوفية: «حياة كريمة» حلم لم نتوقعه

الأحد 07/مارس/2021 - 08:19 م
عبد الصمد زهران
عبد الصمد زهران
ولاء القاضى
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قال عبد الصمد زهران عمدة قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وتم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة» إنه لم يكن في الحسبان أو تخيل أحد من الأهالي دخول كل المرافق للقرية فكنا نقوم بالمحايلة على أعضاء مجلس الشعب لإدراج تطوير مدرسة أو تجهيز الوحدة الصحية.

وأضاف أن «حياة كريمة» أدرجت إنشاء مدرسة تجربية لخدمة أبناء القرية كما أدرجت تجهيز الوحدة الصحية بجميع الأجهزة المطلوبة، كما حققت المبادرة حلم أهالي القرية برصف الطريق وكان أكبر عائق أمام الأهالي فوفر الوقت على الأهالي وجميع قاطنيها.

وأضاف «زهران» أن توصيل الغاز لم يحلم به الأهالي لكن كان مطلبا أساسيا، كما أدرجت «حياة كريمة» تطوير جميع مدارس القرية، ولفت إلى أن الرئيس السيسي كرّم الريف المصري بهذه المبادرة الواعدة وسيكتبها التاريخ له فعمل على توفير حياة أدمية وكريمة لم يكن يحلم بها قاطني الريف يوما.

وصرح محمد ربيع منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، بأن المبادرة بدأت العمل الفعلي بالقرى، بدأت بقرية شما التابعة لمركز أشمون وقرية كفر عشما بالشهداء، ومع بداية العمل الفعلي تقوم المبادرة باستمرار حصر طلبات الأهالي وعمل زيارات ميدانية للقرى للوقوف على أهم متطلباتها.

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