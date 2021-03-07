السعودية: أمضينا عاما في الجائحة وسلامتنا في الحصول على اللقاح

حث وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية أخذ لقاح كورونا والتشجيع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.وقال الربيعة- في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد-: "أمضينا عاما في الجائحة، وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية، فلابد من أخذ الخطوة وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم، خذ اللقاح".وأضاف أن الحملة الوطنية التي تم إطلاقها تحت شعار "خذ الخطوة"، تتضمن العديد من المنتجات التوعوية التي تؤكد ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق السعودية، كما تركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص من الإصابة بفيروس كورونا.وتأتي هذه المبادرة تواصلا للحملة التوعوية ضد فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا".وتهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمخاطر فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.