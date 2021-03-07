السعودية وبنجلاديش تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير الدولة للشئون الخارجية البنجلاديشي محمد شهريار عالم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزيرين استعرضا- خلال لقائهما، اليوم الأحد، بالرياض- آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.