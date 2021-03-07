«اتجوز عليها».. «سوهاجية» تقتل زوجها وتحرق جثته
الأحد 07/مارس/2021 - 07:11 م
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدينطباعة
قتلت سيدة تقيم في دائرة مركز سوهاج زوجها وحرقت جثته بسبب هجرها وزواجه من آخرى منذ 5 سنوات.
بداية الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع شخص والعثور على جثته متفحمة داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأثبتت التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه بسبب خلافات بينهم نتيجة هجره لها بعد زواجه من سيدة آخرى منذ 5 سنوات، واعترفت المتهمة أنه حضر إلى المنزل وحدثت بينهم مشادة فضربته على رأسه بقطعة حديدية وعند تأكدها من وفاته أحضرت مخلفات زراعية ووضعتها على جثته واحرقته لإخفاء معالم الجريمة إلى أن توصلت تحريات المباحث لخيوط الجريمة، وتم القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع شخص والعثور على جثته متفحمة داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأثبتت التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه بسبب خلافات بينهم نتيجة هجره لها بعد زواجه من سيدة آخرى منذ 5 سنوات، واعترفت المتهمة أنه حضر إلى المنزل وحدثت بينهم مشادة فضربته على رأسه بقطعة حديدية وعند تأكدها من وفاته أحضرت مخلفات زراعية ووضعتها على جثته واحرقته لإخفاء معالم الجريمة إلى أن توصلت تحريات المباحث لخيوط الجريمة، وتم القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.