«اتجوز عليها».. «سوهاجية» تقتل زوجها وتحرق جثته

قتلت سيدة تقيم في دائرة مركز سوهاج زوجها وحرقت جثته بسبب هجرها وزواجه من آخرى منذ 5 سنوات.بداية الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع شخص والعثور على جثته متفحمة داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأثبتت التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه بسبب خلافات بينهم نتيجة هجره لها بعد زواجه من سيدة آخرى منذ 5 سنوات، واعترفت المتهمة أنه حضر إلى المنزل وحدثت بينهم مشادة فضربته على رأسه بقطعة حديدية وعند تأكدها من وفاته أحضرت مخلفات زراعية ووضعتها على جثته واحرقته لإخفاء معالم الجريمة إلى أن توصلت تحريات المباحث لخيوط الجريمة، وتم القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.