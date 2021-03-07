رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«اتجوز عليها».. «سوهاجية» تقتل زوجها وتحرق جثته

الأحد 07/مارس/2021 - 07:11 م
جثة
جثة
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
قتلت سيدة تقيم في دائرة مركز سوهاج زوجها وحرقت جثته بسبب هجرها وزواجه من آخرى منذ 5 سنوات.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بمصرع شخص والعثور على جثته متفحمة داخل منزله، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأثبتت التحريات أن وراء الجريمة زوجة المجني عليه بسبب خلافات بينهم نتيجة هجره لها بعد زواجه من سيدة آخرى منذ 5 سنوات، واعترفت المتهمة أنه حضر إلى المنزل وحدثت بينهم مشادة فضربته على رأسه بقطعة حديدية وعند تأكدها من وفاته أحضرت مخلفات زراعية ووضعتها على جثته واحرقته لإخفاء معالم الجريمة إلى أن توصلت تحريات المباحث لخيوط الجريمة، وتم القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

الباز: إثيوبيا تسير في طريق العناد لأبعد مدى في قضية سد النهضة

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

تردد قنوات ايجي بست EGY best

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
المزيد

الثقافة

«التعليم عن بُعد.. الإيجابيات والسلبيات» فى ندوة بالأعلى للثقافة

قريبًا.. صدور طبعة مصرية من رواية «جرما الترجمان»

البحارة

ريش أخضر ينبت من قلبى