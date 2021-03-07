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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل مصرع الأردني عبود العمري

الأحد 07/مارس/2021 - 06:08 م
الأردني عبود العمري
الأردني عبود العمري
إيمان ماهر
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توفي الأردني عبدالله العمري المعروف بـ"عبود العمري" الذي يبلغ من العمر ٢٣ عاما، إثر حادث سير في جنوب إفريقيا.

من هو عبود العمري 

عبود العمري من مواليد عام 1998، وعرف عنه أنه مدون كوميدي على مواقع التواصل، وله متابعون كثر، ولد ونشأ في الأردن.

والد عبود العمري يعلن الخبر

وقال والده عبر حسابه على موقع "تويتر": «ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

سبب الوفاة العمري

وتعرض العمري لحادث سير و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا كيب تاون.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله على الفايز، إنه جار تأمين عودة جثمان الوفاة والمصابين الأربعة إلى المملكة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم نقل جثمان المتوفي إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، بجانب إنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

تفاصيل الحادث

التقرير الأولى للحادث يشير إلى انقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيين، فيما لم يصدر التقرير النهائي من السلطات في مدينة كيب تاون، وفقا لما قاله الفايز.

سبب تصدره تريند جوجل

تصدر العمري تريند جوجل وتويتر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يوثق آخر لحظات في حياته.

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وقال عبود العمري في الفيديو المتداول: "ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون".

وأكد أنه كان يقرأ آية قرآنية غيرت حياته وجعلته يؤمن بأن كل شيء بيد الله وأن الله سيخرجه من أي موقف يحدث له، وأنه كان يقرأها قرابة 20 مرة يوميا.

وأوضح أن تلك الآية تقول: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم" -سورة يونس الآية 107.

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