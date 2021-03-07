ورشة عمل لدراسة احتياجات المدارس والإدارات التعليمية بالعام الجديد

عقدت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية ورشة عمل اليوم بقاعة التنمية المهنية بالمديرية، لدراسة احتياجات المدارس العام والفني والمديرية والإدارات التعليمية، والمطابع السرية مع موجهي العموم للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021 2022 طبقًا لمنظومة البرامج وتقويم الآداء وستطبق على العام المالي الجديد، ووفقا لتعليمات وزارتي التخطيط والمالية.حاضر ورشة العمل إسماعيل أبو العزم مدير إدارة التخطيط والمتابعة، بمشاركة فتحي أبوهندي مدير عام التعليم الفني وعلى جعفر، مدير إدارة التعليم الصناعي، ولفيف من موجهي عموم المواد.