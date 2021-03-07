رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسالة طالب بالشهادة الإعدادية عن الامتحان المجمع

الأحد 07/مارس/2021 - 08:48 م
الامتحانات
الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
طباعة
انتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأحد، من الامتحان المجمع متعدد التخصصات، على مستوى الجمهورية.

وأشاد نورالدين محمد أحمد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس اللغات بالجيزة بالامتحان المجمع (متعدد التخصصات)، موضحًا أنه مناسب لهذه المرحلة الخاصة بجائحة كورونا.

وأوضح في رسالته عبر «الدستور» أن هذا الامتحان يجمع كل المواد ويتم الامتحان فيه بنفس الوقت، لافتا إلى أنه من المفترض أخذ وقت من الراحة ما بين المواد المختلفة حتى لا تتداخل المواد معا لاختلاف طبيعة دراستها.

وعبّر الطالب عن استيائه من توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان، موضحًا أن النقطة الأهم هي التوزيع غير العادل للدرجات على الرغم أن الاختبار يعتمد على الإيجاز فقط دون احتساب الدرجات، وتابع أنه إذا تم التقييم بهذا النموذج فيما بعد يجب أن يتم إعادة توزيع الدرجات أو زيادة عدد الأسئلة.

وشدد على أنه يجب على واضع أسئلة الامتحان ألا يضع اختيارات متقاربة في الحل، ما يجعل الطالب يتشتت ولا يعرف أيهما الصواب.

واختتم الطالب بالصف الثالث الإعدادي رسالته قائلًا: «في النهاية هذا الامتحان لا يقيس مستوى الطالب المتميز، بل يساوي بينه وبين أي طالب لم يذاكر من بداية التيرم لمجرد أن يحالفه الحظ في الاختيارات أو يقوم بالغش».

موضوعات متعلقة

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي موقع التضامن الاجتماعي

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس

استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021