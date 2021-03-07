رسالة طالب بالشهادة الإعدادية عن الامتحان المجمع

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأحد، من الامتحان المجمع متعدد التخصصات، على مستوى الجمهورية.وأشاد نورالدين محمد أحمد، الطالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس اللغات بالجيزة بالامتحان المجمع (متعدد التخصصات)، موضحًا أنه مناسب لهذه المرحلة الخاصة بجائحة كورونا.وأوضح في رسالته عبر «الدستور» أن هذا الامتحان يجمع كل المواد ويتم الامتحان فيه بنفس الوقت، لافتا إلى أنه من المفترض أخذ وقت من الراحة ما بين المواد المختلفة حتى لا تتداخل المواد معا لاختلاف طبيعة دراستها.وعبّر الطالب عن استيائه من توزيع الدرجات على أسئلة الامتحان، موضحًا أن النقطة الأهم هي التوزيع غير العادل للدرجات على الرغم أن الاختبار يعتمد على الإيجاز فقط دون احتساب الدرجات، وتابع أنه إذا تم التقييم بهذا النموذج فيما بعد يجب أن يتم إعادة توزيع الدرجات أو زيادة عدد الأسئلة.وشدد على أنه يجب على واضع أسئلة الامتحان ألا يضع اختيارات متقاربة في الحل، ما يجعل الطالب يتشتت ولا يعرف أيهما الصواب.واختتم الطالب بالصف الثالث الإعدادي رسالته قائلًا: «في النهاية هذا الامتحان لا يقيس مستوى الطالب المتميز، بل يساوي بينه وبين أي طالب لم يذاكر من بداية التيرم لمجرد أن يحالفه الحظ في الاختيارات أو يقوم بالغش».