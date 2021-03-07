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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: «حياة كريمة» تستهدف توصيل الفايبر لمليون منزل بالريف

الأحد 07/مارس/2021 - 04:48 م
حياة كريمة»
حياة كريمة»
طارق عتمان
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كشف الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات cit باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيؤدي إلى تنمية شاملة وعادلة في القرى الأكثر احتياجًا والأسر المهمشة والوصول بالخدمات الحكومية بهذه القري والنجوع إلى مستوى عالٍ وأيضًا توصيل الفايبر لمليون منزل بالريف المصري بتكلف تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.

أضاف رئيس شعبة الاتصالات، لـ"الدستور" أن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحيوي في المشاركة بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري حيث يرتكز دور الوزارة على 4 محاور رئيسية على التوازي تتمثل في توصيل الإنترنت وتطوير مكاتب البريد وأبراج المحمول والتدريب التنمية البشرية داخل القري.

أشار الليثي إلى أن الوزارة ستقوم بربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، موضحًا أن الخطة ستشمل تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، إضافة الى تزويد القرى بمحطّات شبكات المحمول بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وقال إن الرئيس السيسي كلف جميع الوزارات بتوفير الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الحياتية في القرى والمحافظات ومن هذه الخدمات خدمة الكشف والتشخيص عن بعد والتأمين الصحي الشامل وخدمات التعليم عن بعد ووجه بميكنة إدارة التراخيص والرقابة على المحليات.

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