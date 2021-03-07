العراق: قرار اعتبار 6 مارس يوما وطنيا للتسامح يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن القرار الحكومي باعتبار السادس من مارس من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش، يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني.وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة لزيارة البابا في وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، المرجع الأعلى علي السيستاني وقداسة الحبر الأعظم، انعكس قرارًا حكوميًا بأن يكون يوم السادس من مارس من كل عام يومًا وطنيًا للتسامح والتعايش".وأضاف: "أن هذا القرار الحكومي يؤذِن بانطلاقة تعزز الحوار وتعمّق المشتركات على أساس إنساني".كان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن أمس السبت، تسمية يوم السادس من شهر مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.وتابع الكاظمي: "‏بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق".